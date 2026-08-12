WNMU Cultural Affairs Presents: Elida Almeida
WNMU Cultural Affairs Presents: Elida Almeida
From Cape Verde, vocalist and songwriter Elida Almeida carries the warmth, rhythm, and resilience of her island roots into every performance. Winner of the 2015 Prix Decouvertes RFI, she blends batuque, funaná, coladera, tabanka, and contemporary pop influences into music that is joyful, soulful, and socially aware. With her band, Almeida offers an uplifting world music experience shaped by rich percussion, radiant vocals, and the vibrant spirit of Cabo Verde. Website: https://www.lusafrica.com/en/our-artists/elida-almeida/
The Gardens At Light Hall
07:00 PM - 09:00 PM on Thu, 24 Sep 2026
Event Supported By
WNMU Cultural Affairs
5755386469
cultural.affairs@wnmu.edu
Artist Group Info
Elida Almeida
cultural.affairs@wnmu.edu
The Gardens At Light Hall
1000 W College Ave.Silver City, New Mexico 88061
5755386273
cultural.affairs@wnmu.edu