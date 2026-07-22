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MetalHead Zócalo

MetalHead Zócalo

MetalHead Zócalo
Three Nights of Metal Music!

Monday, August 24
Squid Pisser - Punk Metal Legends

Wednesday, August 26
Hippie Death Cult - Psych Metal

Thursday, August 28
Pallbearer and SlowHole - Shoe Gaze/Rock Metal

Whiskey Creek Zócalo
06:00 PM - 09:00 PM, every day through Aug 28, 2026.

Event Supported By

Whiskey Creek Zócalo
575-388-1266
wczocalo@gmail.com
https://www.whiskeycreekzocalo.com

Artist Group Info

wczocalo@gmail.com
Whiskey Creek Zócalo
Whiskey Creek Zócalo
11786 HWY 180 East
Silver City, New Mexico 88022
575-388-1266
wczocalo@gmail.com
https://www.whiskeycreekzocalo.com