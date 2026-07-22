MetalHead Zócalo
MetalHead Zócalo
MetalHead Zócalo
Three Nights of Metal Music!
Monday, August 24
Squid Pisser - Punk Metal Legends
Wednesday, August 26
Hippie Death Cult - Psych Metal
Thursday, August 28
Pallbearer and SlowHole - Shoe Gaze/Rock Metal
Whiskey Creek Zócalo
06:00 PM - 09:00 PM, every day through Aug 28, 2026.
Event Supported By
Whiskey Creek Zócalo
575-388-1266
wczocalo@gmail.com
Artist Group Info
wczocalo@gmail.com
Whiskey Creek Zócalo
11786 HWY 180 EastSilver City, New Mexico 88022
575-388-1266
wczocalo@gmail.com