The Nelson-Boswell Reading Series Presents: Jessica Alexander
The Nelson-Boswell Reading Series Presents: Jessica Alexander
What: Reading event with author Jessica Alexander
How: Literature, Readings
When: Friday, September 11, 7:30 PM
Where: CMI Theater (Room 171) located inside Milton Hall on NMSU Main Campus
Who: Anyone!
Milton Hall's CMI Theater
07:30 PM - 08:30 PM on Fri, 11 Sep 2026
Event Supported By
La Sociedad Para Las Artes
nmsureadingseries@gmail.com
Artist Group Info
Jessica Alexander
Sheila.Black@asu.edu
Milton Hall's CMI Theater
Milton Hall, McFie CirLas Cruces, New Mexico 88003