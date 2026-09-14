© 2026 KRWG
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Studio Tour Featuring 3 Las Cruces Artists

Studio Tour Featuring 3 Las Cruces Artists

Lottebiondi Studio is showcasing metalwork and jewelry by Lauren Goldstein, paintings and prints by Laurie Churchill, and ceramics by
Dori Mckay. Dates are October 24 (10am - 6pm) and October 25 (10am - 5pm).

Lottebiondi Studio
10:00 AM - 06:00 PM, every day through Oct 25, 2026.

Event Supported By

Lottebiondi Studio
575-639-3793
Lottebiondi@gmail.com

Artist Group Info

Laurie Churchill
lottebiondi@gmail.com
Lottebiondi Studio
1820 Carlyle Drive
Las Cruces, New Mexico
575-639-3793
Lottebiondi@gmail.com