Studio Tour Featuring 3 Las Cruces Artists
Studio Tour Featuring 3 Las Cruces Artists
Lottebiondi Studio is showcasing metalwork and jewelry by Lauren Goldstein, paintings and prints by Laurie Churchill, and ceramics by
Dori Mckay. Dates are October 24 (10am - 6pm) and October 25 (10am - 5pm).
Lottebiondi Studio
10:00 AM - 06:00 PM, every day through Oct 25, 2026.
Event Supported By
Lottebiondi Studio
575-639-3793
Lottebiondi@gmail.com
Artist Group Info
Laurie Churchill
lottebiondi@gmail.com
Lottebiondi Studio
1820 Carlyle DriveLas Cruces, New Mexico
575-639-3793
Lottebiondi@gmail.com