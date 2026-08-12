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Silver City Holiday Artisan Market

Silver City Holiday Artisan Market

The Silver City Holiday Artisan Market is held annually the first full weekend of December. This juried show features over 30 of Silver City’s best local artisans. It is free to the public. Mark your calendars and note times for each day of the Market - Saturday, December 5th, 10am to 4pm and Sunday, December 6th, 11am to 3pm.

Grant County Conference Center
10:00 AM - 03:00 PM, every day through Dec 06, 2026.

Event Supported By

Silver City Holiday Artisans Market
scholidaymarket@gmail.com
Facebook: Silver City Holiday Market Instagram #scholidaymarket

Artist Group Info

Maryragins@gmail.com
Grant County Conference Center
3031 Highway 180 East
Silver City, New Mexico 88061