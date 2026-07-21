St. James Episcopal Church Olde Tyme Christmas Bazaar
St. James Episcopal Church Olde Tyme Christmas Bazaar
Items for sale: vintage clothing, jewelry, furniture, books, local artist works, christmas collectibles, china, glassware & silver, bakery items.
Olde Type Christmas Bazaar
02:00 PM - 05:00 PM on Fri, 4 Dec 2026
Event Supported By
St. James Episcopal Church
575-526-2389
saintjameslc105@gmail.com
Artist Group Info
painterlady48@gmail.com
Olde Type Christmas Bazaar
105 St. James RdLas Cruces, New Mexico 88005
575-526-2389
saintjameslc105@gmail.com