Pioneer Women's Park Rummage Sale
Pioneer Women's Park Rummage Sale
Pioneer Women's Park Rummage Sale!
Vintage, Collectables, Art, Antiques, Yard Stuff, etc.!
ALAMEDA DEPOT NEIGHBORHOOD ASSOCIATION
adna.lascruces@gmail.com
LAS ESPERANZAS, INC,
lasesperanzas1999@gmail.com
Want to reserve space at this event? RSVP to adna.lascruces@gmail.com
Bring your own table.
Neighbor Vendor Donation- $10
Vendor Donation - $20
Pioneer Women's Park
08:00 AM - 12:00 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
ALAMEDA DEPOT NEIGHBORHOOD ASSOCIATION & LAS ESPERANZAS, INC,
adna.lascruces@gmail.com
Pioneer Women's Park
500 W. Las Cruces AVELas Cruces, New Mexico 88005