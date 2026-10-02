© 2026 KRWG
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Pioneer Women's Park Rummage Sale

Pioneer Women's Park Rummage Sale

Pioneer Women's Park Rummage Sale!

Vintage, Collectables, Art, Antiques, Yard Stuff, etc.!

ALAMEDA DEPOT NEIGHBORHOOD ASSOCIATION
adna.lascruces@gmail.com

LAS ESPERANZAS, INC,
lasesperanzas1999@gmail.com

Want to reserve space at this event? RSVP to adna.lascruces@gmail.com
Bring your own table.
Neighbor Vendor Donation- $10
Vendor Donation - $20

Pioneer Women's Park
08:00 AM - 12:00 PM on Sat, 17 Oct 2026

Event Supported By

ALAMEDA DEPOT NEIGHBORHOOD ASSOCIATION & LAS ESPERANZAS, INC,
adna.lascruces@gmail.com
https://www.adna-lascruces.org
Pioneer Women's Park
500 W. Las Cruces AVE
Las Cruces, New Mexico 88005