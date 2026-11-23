Los Pastores del Valle de Mesilla annual Christmas Play
Los Pastores del Valle de Mesilla annual Christmas Play
This is a Christmas where the shepherds, tired and tempted by the devil, witness the miracle of the birth of the Christ Child.
Peace Lutheran Church at 1701 Missouri Ave, Las Cruces, NM 88001 at 6 PM
Los Pastores del Valle de Mesilla
06:00 PM - 07:30 PM on Sat, 12 Dec 2026
Event Supported By
Los Pastores Del Valle de Mesilla
Los Pastores del Valle de Mesilla
1701 Missouri Ave, Las CrucesLas Cruces, New Mexico 88001
Kate McComas 575-343-5641
leafpeeper@gmail.com