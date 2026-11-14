Book Signing by Wendy Shelby Taylor
Book Signing by Wendy Shelby Taylor
Wendy Shelby Taylor has published a beatuiful book, Remembering, filled with tales from J. Paul Taylor family members. She will be in the Barela Store to sign your copy Wednesday, December 18th from 3 pm - 6pm, and Thursday December 19th and Friday December 20th from 1 pm - 3 pm.
The Barela Store
03:00 PM - 06:00 PM on Fri, 18 Dec 2026
Event Supported By
Friends of the Taylor-Mesilla Historic Site
575.339.7115
friends.taylormesilla@gmail.com
The Barela Store
2340 Calle PrincipalMesilla, New Mexico 88046
575.449.4193
friends.taylormesilla@gmail.com